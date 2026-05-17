Запретная любовь: Медсестра психбольницы поплатилась свободой за беременность от пациента

В Великобритании медсестру психиатрической лечебницы приговорили к тюремному сроку за интимную связь с пациентом, которая длилась восемь месяцев и закончилась беременностью. Об этом пишет Daily Mail.

30-летняя Лидия-Мэй Грин познакомилась с будущим возлюбленным на работе. В феврале 2024 года мужчина написал ей, что она самая красивая женщина в мире, после чего между ними завязался роман. Пара встречалась в отелях в дни, когда пациента выпускали из больницы.

Позже в телефоне медсестры нашли совместные откровенные фото и видео, на которых они были засняты обнажёнными. Женщина узнала о беременности, а её любовник рассказал об их отношениях другим пациентам. Суд признал Грин виновной в нарушении профессиональной этики и служебных обязанностей.

Ранее в британском Уэльсе медсестра лишилась работы в психиатрической клинике за секс на рабочем месте. Кейт Салливан трижды интимно контактировала с сослуживцем прямо во время дежурства. По правилам, Салливан должна была сообщить начальству о романе с коллегой, но она скрывала это.