«Он переспал со мной»: Медсестру уволили из психбольницы за секс на дежурстве

В Уэльсе (Великобритания) медсестру уволили из психиатрической больницы за тайный секс на работе. Её зовут Кейт Салливан. Она трижды вступала в интимную связь с коллегой прямо во время дежурства. Об этом сообщает Wales Online.

Первый раз это случилось в ночную смену. Они попросили напарницу выйти из комнаты, а сами занялись сексом. Другая медсестра слышала характерные звуки примерно пять минут. Позже Салливан сама писала этой женщине в сообщениях: «Я только что занималась сексом в больнице» и «Ха-ха, он только что переспал со мной».

По правилам, Салливан должна была сообщить начальству о романе с коллегой, но она скрывала это. На комиссии она всё отрицала и говорила, что выдумала эти истории, чтобы привлечь внимание. Но ей не поверили — выяснилось, что она специально составляла график, чтобы работать в одни смены с любовником.

Особенно важно, что больница была психиатрической, в отделении лежали только мужчины, в том числе заключённые с психологическими проблемами.

А Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил в силе приговор медсестре из частного санатория в Нальчике. Её признали виновной в том, что из-за неё больше 70 пациентов заразились гепатитом С и ВИЧ. Суд не стал смягчать наказание — её обязали выплатить троим пострадавшим 9 миллионов рублей за моральный ущерб. Кроме того, женщине запретили работать в медицине и оказывать услуги людям в течение трёх лет.