В Гааге умер 93-летний обвиняемый по делу о геноциде в Руанде Кабуга

Руандийский бизнесмен Фелисьен Кабуга, обвиняемый по делу о геноциде тутси в Руанде в 1994 году, умер в больнице в Гааге. Об этом сообщил Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов ООН.

После смерти Кабуги медицинского сотрудника следственного изолятора ООН сразу уведомили о случившемся. Нидерландские власти начали стандартные процедуры и проверку в соответствии с национальным законодательством. Президент механизма, судья Грасиела Гатти Сантана, распорядилась провести полное расследование обстоятельств смерти Кабуги. Проверку поручили судье Альфонсу Ори.

Кабугу обвиняли в геноциде, сговоре с целью геноцида, подстрекательстве к нему, а также в преступлениях против человечности, включая преследование, истребление и убийства. Ордер на его арест был выдан Международным трибуналом по Руанде в 2013 году, а задержали его во Франции в мае 2020-го.

Суд над Кабугой начался в сентябре 2022 года, однако позже производство приостановили на неопределённый срок: его признали неспособным участвовать в процессе. На момент смерти он ожидал временного освобождения в страну, которая согласилась бы принять его на своей территории.