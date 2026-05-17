«Не разлей вода были»: Звезда КВН рассказал о гибели друга-боксёра на СВО
Лидер команды КВН «Нарты из Абхазии» Теймураз Тания сообщил о гибели близкого человека, участвовавшего в специальной военной операции (СВО). Об этом он рассказал в интервью проекту «Сорян, поехали» на платформе Rutube.
Тания упомянул, что среди его знакомых, отправившихся на СВО, есть и те, кто не вернулся, включая его школьного друга, известного боксера Олега Бебия. Капитан команды КВН подчеркнул их многолетнюю дружбу, отметив, что они были неразлучны с первого по одиннадцатый класс.
Юморист добавил, что вместе с Бебией погибла и частичка его самого.
Ранее сообщалось, что актёр Павел Чернявский, известный зрителям по сериалу «След», погиб в зоне спецоперации. Артист заключил контракт с Минобороны в конце 2025 года. Похороны состоялись на его малой Родине, в Омске.
