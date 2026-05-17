В США пенсионеры оставили без просторных домов молодые семьи с детьми

Пожилые американцы, чьи дети уже выросли, владеют почти в два раза большей долей домов с тремя и более спальнями по сравнению с миллениалами, у которых есть дети. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на исследование Redfin на основе данных переписи 2024 года.

Бумерам без детей принадлежит 28% такого крупного жилья. Для сравнения: родители-миллениалы владеют лишь 16%, а поколение Z — менее 1%. Самые высокие показатели у миллениалов с просторными домами зафиксированы в Остине, Колумбусе и Миннеаполисе (около 19%), самые низкие — в Лос-Анджелесе, Майами и Сан-Хосе.

Пожилые домовладельцы не спешат переезжать: многие уже выплатили ипотеку или зафиксировали низкие ставки. Кроме того, бумеры хотят оставаться рядом с семьёй, сохранять привычный образ жизни и избегать хлопот с переездом. В то время как молодые семьи сталкиваются с нехваткой предложений и высокими ценами на рынке.

