Боевики на мотоциклах напали на школы в Нигерии и увезли с собой десятки детей

На северо-востоке Нигерии вооружённые боевики похитили более полусотни детей из трёх школ города Мусса, большинству из которых нет и пяти лет. О нападении, совершённом утром в пятницу, передаёт «Би-Би-Си».

Налёту подверглись сразу три учебных заведения, включая начальную школу. Её директор Абду Дунама сообщил, что оттуда забрали 34 воспитанника младших групп. По словам очевидцев, при отходе бандиты усадили детей на мотоциклы, используя их в качестве живых щитов, чтобы не дать силовикам открыть огонь.

Местные жители связывают атаку с методами запрещённой в России террористической группировки «Боко Харам»*. Нападение произошло всего через полчаса после того, как военный патруль покинул город. Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность, власти официальных комментариев не давали, но, по данным источников, армия уже начала поисковую операцию.

Ранее сообщалось, что боевики террористической группировки «Боко Харам»* атаковали военную базу Барка Толором в районе озера Чад, убив 23 солдат. Ещё 26 военнослужащих получили ранения. Генштаб подтвердил факт нападения, отметив, что армии удалось отбить атаку и нейтрализовать значительное число нападавших. Военные также захватили часть техники боевиков.

