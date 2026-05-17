17 мая, 11:53

Российские гребцы Петров и Штыль взяли серебро на этапе Кубка мира в Германии

Российские гребцы Захар Петров и Иван Штыль блестяще выступили на втором этапе Кубка мира в Бранденбурге, завоевав серебро в заезде двоек на 500 метров. Их результат – 1 минута 47,98 секунды – позволил им подняться на пьедестал.

Золото досталось испанскому дуэту Даниэля Грихальбы и Адриана Сиейро (1.47,75), а бронза ушла венграм Даниэлю Фейешу и Йонатану Хайду, отставшим всего на 0,71 секунды. Турнир в Германии завершится 17 мая.

Российские каноисты Свинарёв и Петров взяли золото на этапе Кубка мира

Ранее Захар Петров и Иван Штыль одержали победу на первом этапе Кубка мира в каноэ-двойках на спринтерской дистанции 500 метров. Соревнования прошли в венгерском Сегеде.

Наталья Демьянова
