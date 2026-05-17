Парижская прокуратура может выдать ордер на арест Илона Маска

Парижская прокуратура допустила выдачу ордера на арест Илона Маска, если ему предъявят обвинения, а он продолжит пропускать вызовы в суд. Такое заявление в эфире RTL сделала прокурор Парижа Лор Беко.

«Если в конечном итоге, по завершении расследования, следственные судьи будут убеждены, что элементы подозрения превращаются в достаточно согласованные обвинения, чтобы Илон Маск мог быть вызван в уголовный суд, и если он не будет отвечать на повестки, единственный способ обеспечить его явку в суд — это ордер на арест в соответствии с законом», — заявила она.

Сейчас расследованием занимаются трое судей. Беко добавила, что Минюст США пока не ответил на запрос французской стороны, хотя по другим делам взаимодействие с американцами налажено.

Напомним, претензии к X и её чат-боту Grok связаны с жалобами на алгоритмы, публикацию материалов об отрицании Холокоста и создание порнографических дипфейков. В феврале в офисах компании во Франции прошли обыски. Маск не явился на допрос 20 апреля, после чего 7 мая против него начали предварительное расследование.