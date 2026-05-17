В честь Дня Победы: Российские богатыри побили мировые рекорды в подъёме гигантских гантелей

В Туле зафиксированы новые мировые и российские рекорды в силовых дисциплинах с использованием шаровых и гигантских гантелей. Результаты показали российские атлеты Давид Шамей и Рамиль Рамазанов. Об этом РИА «Новости» сообщил президент Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер.

Российские атлеты побили мировые рекорды в подъёме гигантских гантелей. Видео © VK / "Сильнейшая нация мира"

Шамей смог выполнить выталкивание шаровой гантели весом 147,5 килограмма, обновив как российский, так и мировой рекорд. Предыдущий результат составлял 146 килограммов и принадлежал польскому спортсмену. Рамазанов, в свою очередь, установил рекорд в возрастной категории старше 40 лет, подняв одной рукой над головой гантель весом 120 килограммов. Оба достижения были официально зарегистрированы, а результаты посвящены 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Ранее в мире в данной категории над головой гигантскую гантель поднимали только весом 100 килограммов», — отметил Паллер.

