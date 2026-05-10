«Каролина» Свечникова повторила рекорд и первой вышла в финал Востока НХЛ

«Каролина Харрикейнз» стала первым финалистом Восточной конференции НХЛ. В четвёртом матче серии против «Филадельфии Флайерз» команда Андрея Свечникова добилась победы в овертайме со счётом 3:2 и закрыла противостояние всухую — 4-0.

Главным героем встречи стал Джексон Блейк, оформивший дубль. Именно его шайба в дополнительное время принесла «ураганам» путёвку в следующий раунд. Ещё один гол в составе победителей записал на свой счёт Логан Стэнковен.

Российские хоккеисты «Каролины» Андрей Свечников и Александр Никишин результативными действиями не отметились. Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков матч пропустил.

У хозяев отличились Тайсон Ферстер и Алекс Бамп, однако спасти серию «лётчики» не смогли. Теперь «Каролина» ожидает соперника по финалу Восточной конференции — им станет победитель пары «Баффало» — «Монреаль».

«Каролина» стала пятой командой в НХЛ и первой с 1985 года, кому удалось стартовать в плей-офф с восьми побед в восьми матчах. В финале «Харрикейнз» сыграют либо с «Баффало Сейрбз», либо с «Монреаль Канадиенс» (счёт в их серии 1-1).

Напомним, что в третьем матче серии против «Филадельфии Флайерз» Свечников отметился первой заброшенной шайбой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Он улучшил позиции среди российских бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю. Теперь у него 51 очко в плей-офф НХЛ, благодаря чему он обошёл Александра Радулова (49) и поднялся на 17-е место среди россиян.