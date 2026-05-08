Форвард «Каролины» Свечников забил первую шайбу в Кубке Стэнли-2026

Российский форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился первой заброшенной шайбой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Нападающий отличился в третьем матче серии против «Филадельфии Флайерз».

Встреча завершилась победой «Каролины» со счётом 4:1. Серия складывается для клуба идеально — 3-0. Помимо гола, Свечников записал на свой счёт результативную передачу.

После этой игры у россиянина стало 3 очка в текущем плей-офф — 1 гол и 2 ассиста.

Также Свечников улучшил позиции среди российских бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю. Теперь у него 51 очко в плей-офф НХЛ, благодаря чему он обошёл Александра Радулова (49) и поднялся на 17-е место среди россиян. Следующей целью Андрея является Валерий Каменский, который отметился 60 очками в Кубке Стэнли.

Ранее «Монреаль Канадиенс» выиграл решающий седьмой матч у «Тампы Бэй-Лайтнинг» и вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли. Команда установила рекорд плей-офф, нанеся всего девять бросков за игру. Канадский клуб уже стартовал во втором раунде, уступив в первом матче «Баффало Сейбрз» (2:4).