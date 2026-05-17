В Свердловской области ввели режим беспилотной опасности
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / twintyre
В Свердловской области введён режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.
«В регионе объявлен режим беспилотной опасности», — написал глава области у себя в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что жительница Лобни получила осколочные ранения при атаке беспилотника, ей оказали необходимую медицинскую помощь. Был также зафиксирован ущерб жилой инфраструктуре. Повреждены несколько домов.
