Буйный пассажир рейса в США пытался задушить соседа из-за откинутого кресла

На рейсе австралийской авиакомпании Qantas из Мельбурна в Даллас пьяный пассажир попытался задушить соседа и укусил стюардессу, из-за чего лайнер пришлось экстренно сажать на Таити. Подробности инцидента сообщила газета The Sun.

Конфликт вспыхнул 16 мая после того, как один из пассажиров откинул спинку кресла. Его сосед, находившийся в нетрезвом состоянии, отреагировал на это удушающим приёмом. Завязалась драка, а когда экипаж попытался вмешаться, дебошир укусил бортпроводницу.

Командир воздушного судна немедленно принял решение об экстренной посадке в аэропорту Папеэте. Агрессивного пассажира задержали. К счастью, стюардессе медицинская помощь не понадобилась.

