17 мая, 12:53

Весенний ледоход на Лене дошёл до столицы Якутии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ekaterina Losevskaya

Весна в Якутию приходит поздно, но бурно. Ледоход на реке Лене добрался до столицы республики. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

По данным гидрологов, на Лене сейчас наблюдается ледоход различной интенсивности. Нижняя кромка льда находится у посёлка Нижний Бестях. У сёл Табага и Хатассы ледяная масса идёт густо. В районе самого Якутска и посёлка Кангалассы пока только отдельные подвижки и разводья.

Однако напряжённая обстановка сохраняется у села Чкалов (Хангаласский улус). Уровень воды там достиг 380 сантиметров. Критическая отметка — 386 см. За четыре часа вода упала на 3 см, но власти продолжают мониторить ситуацию.

В селе Кытыл-Дюра, наоборот, вода ушла с дворов. Сейчас там подсчитывают ущерб от паводка. Люди возвращаются в свои дома. В Якутске объявлен режим повышенной готовности.

Якутия — один из самых паводкоопасных регионов России, особенно при обильных ливневых дождях и активном таянии снегов. Жителям прибрежных районов рекомендовано следить за сообщениями МЧС и при необходимости эвакуироваться. Техника и спасатели находятся в полной готовности. Пик большой воды, по прогнозам, ожидается в ближайшие сутки.

Из шахт — в историю: Как зять спасшегося с «Титаника» россиянина основал посёлок в Якутии

Ранее Life.ru писал, что семь человек на лодках застряли во льдах на реке Лене в Якутии. Также спасатели уточнили, что ещё четыре человека находятся на острове Харыялах. Для эвакуации людей из Ленска направил вертолёт МЧС.

Дарья Денисова
