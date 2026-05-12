Семь человек на лодках застряли во льдах на реке Лена в Якутии

Спасатели получили сигнал о помощи от группы людей, оказавшихся среди льдов на реке Лена в Якутии. В Олекминском районе застряли три моторные лодки, на борту которых находятся семь человек. О происшествии сообщили в республиканской службе спасения.

«12 мая в 05:20 поступила информация из Олекминского района с просьбой о помощи — три моторные лодки, на борту которых находятся семь человек, находятся во льдах на реке Лена между устьем реки Намана и селом Хоринцы», — говорится в сообщении.

Также спасатели уточнили, что ещё четыре человека находятся на острове Харыялах. Для эвакуации людей из Ленска направят вертолёт МЧС.

Ранее группа туристов запросила помощь у подножья горы Крузенштерн на Сахалине. После сигнала бедствия к месту происшествия направили спасательный вертолёт. Туристы двигались по зарегистрированному маршруту и готовились к подъёму на гору. Во время остановки одной из девушек стало плохо, после чего участники группы решили обратиться за помощью. Спасатели начали воздушный поиск туристов. На момент публикации официальной информации о состоянии участников похода не поступало.