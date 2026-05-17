Sözcü: Эрдоган может переписать конституцию Турции после саммита НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может переписать конституцию после саммита НАТО, который пройдёт 7–8 июля. Об этом пишет Sözcü со ссылкой на бывшего депутата от правящей Партии справедливости и развития Шамиля Тайяра.

По словам Тайяра, политическая обстановка в Анкаре заметно накалилась, а после встречи НАТО события могут резко ускориться. Он считает, что в стране возможна перезагрузка политических связей, союзов и всей расстановки сил.

Отдельно политик указал на вероятность новой конституции или серьёзной ревизии действующего основного закона. По его словам, за кулисами продолжаются контакты и «дипломатия через чёрный ход», а впереди возможны события, в которые сейчас многие не верят.

Тайяр также заявил, что у Эрдогана есть несколько сценариев, которые могут обеспечить ему необходимую поддержку для нового выдвижения. При этом разговоры о внезапных досрочных выборах он назвал маловероятными.

На фоне внутренней политической интриги бывший депутат предупредил и о внешних рисках. По его мнению, развитие конфликта вокруг Ирана может в какой-то момент отодвинуть турецкую повестку на второй план.

Только недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил о необходимости подготовить и принять новую конституцию страны. По словам турецкого лидера, новый основной закон должен укрепить правовую систему, демократические механизмы и защиту интересов граждан. Эрдоган также подчеркнул, что будущая конституция должна учитывать современные политические и общественные реалии республики.