17 мая, 14:00

Раненую лосиху уже второй день не могут вытащить с набережной Перми

В Перми на новом участке набережной Камы заметили молодую лосиху, которая самостоятельно выбралась из воды. Животное получило травмы, на месте началась спасательная операция. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Необычную сцену утром 17 мая зафиксировали на набережной Камы в районе Мотовилихинских заводов. Очевидцы помогли животному выбраться на бетонный участок, однако в процессе оно повредило ноги и не смогло сразу покинуть место.

Информация о происшествии была передана в экстренные службы через систему «112», после чего на место прибыли специалисты различных ведомств. Среди них сотрудники краевого Минприроды, представители зоопарка, Госветинспекции и полиции, которые оценили состояние животного и ситуацию на месте.

По данным ведомств, лосиха, которая родилась в прошлом году, находится в удовлетворительном состоянии. Предположительно, она переплыла Каму в период миграции. Территорию набережной оградили и закрыли для посещения, начались мероприятия по выдворению животного в безопасную природную среду.

Специалисты призвали горожан не приближаться к лосихе и не пытаться кормить или помогать ей, чтобы не спровоцировать агрессию и новые травмы.

Ранее необычный инцидент произошёл в Калининграде, где в частный дом проник крупный сохатый. Животное разбило панорамное стекло и оказалось в пустой чаше бассейна.

Милена Скрипальщикова
