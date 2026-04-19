Умирающего волка со сломанными лапами спасли в КЧР, его переехала машина

В Карачаево-Черкесии двое гидов спасли волка, которого переехала машина. Об этом SHOT рассказала Марина, которая вместе с коллегой ехала за куличом накануне Пасхи по дороге из Архыза в станицу Зеленчукскую. Животное переползало дорогу с перебитыми лапами, рядом лежал бампер.

По словам Марины, волк пытался скрыться и переплыть озеро, но не смог выбраться и в итоге доверился людям. Его вытащили из воды. Фермер, на чьё стадо хотел напасть хищник, дал гидам жилетку и верёвку, так как очень переживал за зверя. Коллега Марины перевязал волку пасть, укутал и отнёс в машину.

В Карачаево-Черкесии спасли волка со сломанными лапами, которого переехала машина.

Хищника доставили в центр помощи животным «Пеликан» в Ставрополе. У 2-летнего самца сломаны две лапы, лечение каждой стоит 35 тысяч рублей. Сейчас он идёт на поправку, скоро его отправят на реабилитацию в Краснодар. Спасатели прозвали волка Куличиком.

