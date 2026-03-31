Волк напал на женщину в центре Гамбурга, пострадавшая госпитализирована

Женщина подверглась нападению волка в центре Гамбурга. Инцидент случился вечером 31 марта в районе Альтона, неподалёку от магазина IKEA. Как сообщает газета Bild, хищник укусил женщину за лицо, причинив ей серьёзные травмы. Пострадавшая была доставлена в больницу.

Позднее полицейские выследили зверя на набережной. Волк попытался скрыться и прыгнул в реку Альстер, но стражи порядка вытащили его с помощью петли, поместили в клетку и вывезли за пределы города. По данным издания, животное впервые заметили двумя днями ранее в районе Эльбы в Бланкенезе. При предыдущих встречах с людьми волк вёл себя осторожно и убегал.

Речь идёт о молодом хищнике. Как поясняет Bild, он мог быть изгнан из стаи и сейчас находится в поисках новой семьи. В таких случаях волки нередко преодолевают большие расстояния, что способствует их расселению по территории Германии.

Ранее в угандийском районе Масинди произошел трагический инцидент: дикий примат атаковал трехмесячного малыша, что привело к гибели ребёнка. Происшествие зафиксировано недалеко от лесного массива Будонго и стало очередным подтверждением обостряющегося противостояния между местными жителями и фауной региона. Во время сбора дров группа женщин подверглась внезапному нападению крупного животного. Агрессивный зверь сбил мать с ног и вырвал кроху из рук женщины, после чего скрылся в зарослях.