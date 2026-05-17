Министр обороны Германии Борис Писториус высказался о перспективах мира на Украине. В интервью платформе United24 он заявил, что надеется на скорое установление «прочного и справедливого мира».

«Будем надеяться, что скоро настанет день, когда <…> на Украине воцарится мир, прочный, справедливый и надежный. Тогда нам нужно вернуться — хотя бы попытаться вернуться — к тому, когда люди и народы жили в мире и согласии друг с другом. Не обязательно быть друзьями <…> или союзниками, но важно мирно жить вместе. Мы ещё не достигли этой точки», — отметил он.

Министр также выразил личную надежду на то, что его внуки, которым ещё не исполнилось десяти лет, вырастут в мире «без войн, оружия и человеческих потерь». При этом он подчеркнул, что Европа обязана наращивать обороноспособность. Континент должен чётко демонстрировать «готовность сдерживать и защищаться», заявил Писториус.

Ранее сообщалось, что Борис Писториус прибыл в Киев для планирования террористических актов против России. Авторы итальянского издания L’antidiplomatico утверждают, что европейские страны и украинские власти совершенно не заинтересованы в завершении боевых действий. По их мнению, руководство ЕС продолжает курс на эскалацию. В статье прямо говорится, что представители стран Евросоюза становятся полноценными участниками военного противостояния.