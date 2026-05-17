«Такой драгоценный товар везет»: Учительница Путина рассказала о поездке с президентом на Aurus

Президент России Владимир Путин сам управлял автомобилем Aurus во время неформальной встречи со своей первой учительницей. Подробности их совместной поездки по Москве Вера Гуревич раскрыла в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

Педагог рассказала, как руководитель страны галантно помог ей разместиться в салоне автомобиля. На просьбы женщины не утруждаться он реагировал неизменно вежливо, продолжая заботиться о комфорте пассажирки.

«Сам посадил. Я говорю: «Я сама, я сама». А он все пытается мне помочь войти в машину», — поделилась Гуревич. По её словам, Владимир Путин занял водительское кресло лично, а его штатный водитель пересел на соседнее сиденье.

Описывая этот момент, учительница тепло пошутила. Она отметила, что президент был за рулём, пока вёз столь ценного пассажира, назвав себя в шутку «драгоценным товаром».

Напомним, 11 мая глава государства прибыл к столичной гостинице на автомобиле Aurus Komendant, чтобы забрать Веру Гуревич на ужин. В холле отеля состоялась короткая беседа, после которой президент ненадолго отвлекся на разговор с приехавшим из Сочи мужчиной. Церемония с посадкой в машину стала продолжением теплой встречи. Заняв место за рулем, Владимир Путин отправился с педагогом в путь по вечернему городу.