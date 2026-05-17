Учительница Гуревич: Президент заверил, что останется для меня Володькой Путиным

Первая учительница Владимира Путина Вера Гуревич призналась, что для неё глава государства навсегда останется просто «Володькой». Откровенный разговор с педагогом опубликовал журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

Педагог подчеркнула, что российский лидер благосклонно реагирует на такое неформальное обращение. По её словам, глава государства лично заверил наставницу в неизменности их отношений вне зависимости от занимаемых должностей.

«Для меня он всегда оставался — и он всегда говорил мне: «Где бы я ни был, какой бы пост я ни занимал, для вас, Вера Дмитриевна, я всегда останусь Володькой Путиным», — сказала Гуревич.

В беседе также была затронута тема личных качеств президента. Преподаватель отметила его неизменную учтивость и тактичность.

В качестве примера напомнила, как президент лично заехал за ней, чтобы сопроводить на совместный ужин. Этот жест растрогал её и запомнился проявлением глубокого уважения к возрасту и статусу учителя.

Владимир Путин окончил среднюю школу в Ленинграде в два этапа: с 1960 по 1968 год он учился в обычной школе-восьмилетке № 193, а затем перевёлся и завершил обучение в 1970 году в средней школе № 281, которая была спецшколой с химическим уклоном на базе Технологического института. Именно в этой школе с углубленным изучением химии будущий президент получил полное среднее образование.