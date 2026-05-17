17 мая, 13:48

БПЛА уничтожены в Таганроге и двух районах Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на территории трёх муниципалитетов Ростовской области. Об этом в МАКСЕ сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По словам главы области, БПЛА были уничтожены в городе Таганрог, а также в Аксайском и Мясниковском районах.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле на данный момент не поступала. Как уточнил губернатор, данные будут дополняться по мере уточнения.

Посольство Индии в Москве ранее сообщило о гибели гражданина страны в результате сегодняшней массированной атаки ВСУ на столичный регион. Ещё трое индийцев ранены. В данный момент они находятся в больницах

