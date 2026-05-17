БПЛА уничтожены в Таганроге и двух районах Ростовской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
Средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на территории трёх муниципалитетов Ростовской области. Об этом в МАКСЕ сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По словам главы области, БПЛА были уничтожены в городе Таганрог, а также в Аксайском и Мясниковском районах.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле на данный момент не поступала. Как уточнил губернатор, данные будут дополняться по мере уточнения.
Посольство Индии в Москве ранее сообщило о гибели гражданина страны в результате сегодняшней массированной атаки ВСУ на столичный регион. Ещё трое индийцев ранены. В данный момент они находятся в больницах
