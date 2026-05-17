ТРЦ «МЕГА Химки» закрылся по техническим причинам после атаки БПЛА

Один из крупнейших торгово-развлекательных центров Подмосковья — «МЕГА Химки» — приостановил свою работу после атаки беспилотников. Официальное сообщение об этом появилось в Telegram-канале ТРЦ.

«По техническим причинам ТРЦ «МЕГА Химки» временно закрыт. Пожалуйста, следите за обновлениями о возобновлении работы в наших официальных каналах», — говорится в заявлении администрации.

Причины технических проблем и предполагаемый срок открытия не уточняются.

Напомним, за последние сутки Московский регион подвергся самой большой атаке БПЛА за год. В Химках женщина погибла при ударе БПЛА, также беспилотник врезался в многоэтажный дом.