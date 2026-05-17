Учительница Путина вспомнила его шутку про командование после избрания

Первая учительница Владимира Путина Вера Гуревич рассказала, как российский лидер, уже став президентом, в шутку попросил больше им не командовать. Об этом педагог рассказала в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

Корресподент показал Гуревич видео 2000 года. На них Путин приезжает к ней в гости, а преподавательница строго наставляет своего бывшего ученика не держать руки в карманах.

«Я продолжала быть его учителем!» — прокомментировала кадры Вера Дмитриевна.

Зарубин уточнил, прислушивался ли глава государства к этим советам.

«Один единственный раз он мне сказал, когда уже стал президентом: хватит командовать, теперь командовать буду я», — подтвердила она

Ранее учительница Путина рассказала, как он подарил ей уральский самоцвет. Презент был сделан в знак благодарности за годы обучения в ленинградской школе № 193, где будущий президент России учился с первого по восьмой класс.