ЕС в понедельник решит судьбу €90 млрд для Украины

Евросоюз готовится уже завтра, 18 мая, утвердить условия выдачи кредита Украине в размере 90 миллиардов евро. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух европейских чиновников.

Первый транш составит более 9 миллиардов евро. Брюссель планирует перечислить его в середине июня, но для этого необходимо выполнить ещё несколько шагов, включая ратификацию меморандума украинским парламентом.

Сам транш будет разбит на две части. На 5,9 миллиарда евро Евросоюз закупит беспилотники и передаст их Киеву. Оставшиеся 3,2 миллиарда пойдут на покрытие дефицита украинского бюджета — в том числе на выплаты зарплат военнослужащим ВСУ.

Ранее сообщалось, что Евросоюз в ближайшей перспективе вряд ли станет публично менять подход к поддержке Киева, несмотря на коррупционные скандалы. Евросоюз способен нарастить негласное давление на антикоррупционные структуры Украины, не меняя формального курса партнёрства.