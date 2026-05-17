«Никто не ожидал»: Родственник учительницы Путина поделился эмоциями от личного приезда президента

В Москве прохожие не сразу поняли, что за рулём автомобиля находится президент РФ Владимир Путин. Об этом в эфире программы ИС «Вести» журналисту Павлу Зарубину рассказал родственник учительницы российского лидера Андрей Креер, комментируя реакцию очевидцев.

«Люди чуть позже осознавали, кого они увидели за рулём, потому что Владимир Владимирович сам ехал», — сказал он.

Поездка проходила спокойно, без спецсигналов и перекрытия движения. Креер отметил, что на улицах шли обычные прохожие, которые сначала воспринимали автомобиль как часть кортежа, не понимая, кто находится внутри.

Отдельно подчёркивается, что автомобиль был без тонировки, поэтому происходящее было хорошо видно с улицы. В ходе беседы также упоминалось, что подобные поездки иногда происходят без сопровождения, однако крайне редко.

Ранее сообщалось, что Путин впервые сел за руль внедорожника Aurus, чтобы лично забрать свою первую учительницу Веру Дмитриевну Гуревич и отвезти её на ужин в одну из московских резиденций. Президент лично заехал за педагогом в гостиницу на Арбате, прибыв туда за рулём автомобиля без сопровождения в привычном формате кортежа.