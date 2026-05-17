Путин в соседней полосе: В Кремле допустили, что водители могут встретить президента за рулём

Российские автомобилисты могут увидеть Владимира Путина за рулём машины на соседней полосе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, представитель Кремля коротко подтвердил такую возможность: «Чисто теоретически — да».

Поводом для обсуждения стала недавняя поездка президента за школьной учительницей Верой Гуревич. Путин сам приехал за ней к гостинице на Арбате на джипе Aurus, чтобы пригласить педагога на ужин в Кремль. Гуревич находилась в Москве по приглашению главы государства и ранее посетила парад Победы.

Путин водит автомобиль уже более 50 лет. За это время он управлял и своим первым «Запорожцем», и «Жигулями», и «Волгой», а также современными отечественными машинами — Lada Kalina, Vesta, Aura и Aurus. Кроме того, на открытии Крымского моста президент проехал за рулём КамАЗа.

Песков ранее рассказывал, что глава государства самостоятельно передвигается по территориям своих резиденций. Иногда его пассажирами становятся зарубежные лидеры. Сам Путин признавался, иногда ездит по Москве «по-тихому», без мигалок.