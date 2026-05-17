Президент Бразилии пытался убедить Трампа, что Иран не создаёт атомную бомбу

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пытался убедить американского лидера Дональда Трампа в том, что Иран сейчас не предпринимает попыток по созданию атомной бомбы. Об этом бразильский политик заявил в интервью газете The Washington Post.

По его словам, он передал хозяину Белого дома копию соглашения 2010 года между Бразилией и Турцией с одной стороны и Ираном — с другой. Документ предусматривал обмен имеющегося у Тегерана низкообогащённого урана на определённое количество высокообогащённого топлива для ядерных реакторов. Этим бразильский лидер надеялся показать, что «это неправда, что Иран снова пытается создать атомную бомбу».

Лула да Силва также предложил свою помощь в налаживании диалога между Тегераном и Вашингтоном, однако дальнейшие шаги не обсуждались. Напомним, изначально сделка 2010 года не была реализована из-за позиции США, а Совбез ООН ввёл против Ирана новые санкции.

Ранее Дональд Трамп поставил Ирану ультиматум, заявив, что страна стоит перед выбором между заключением сделки и полным уничтожением. Американский президент заявил, что Иран должен договориться с США. Иначе, по его словам, Тегеран ждут катастрофические последствия. Трамп подчеркнул, что не хотел бы доводить до этого.