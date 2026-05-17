Рапирист Кирилл Бородачёв выиграл Гран-при в Шанхае

Российский рапирист Кирилл Бородачёв выиграл этап Гран-при по фехтованию в Шанхае. В финале он победил представителя Польши Анджея Жадковского.

Решающий поединок завершился со счётом 15:9 в пользу россиянина. Для 26-летнего Бородачёва это первая победа на этапе Гран-при.

Спортсмен уже имеет серьёзный международный опыт. Он является серебряным призёром Олимпийских игр в командном турнире, занимал второе место на чемпионате мира в личном зачёте и выигрывал бронзу чемпионата Европы в составе команды.

В женском личном турнире на рапирах россиянка Марта Мартьянова завоевала бронзовую медаль. Российские фехтовальщики выступают на соревнованиях Международной федерации фехтования в нейтральном статусе.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая победила во всероссийском индивидуальном турнире саблисток. Соревнования проходили в Казани. В финале 40-летняя спортсменка уверенно одолела Анастасию Шорохову. Поединок завершился с разгромным счётом 15:6. Бронзовые медали достались Злате Шапошниковой и Яне Егорян. Великая остаётся одной из самых титулованных российских фехтовальщиц.