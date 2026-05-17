Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что США, Китай и Россия якобы пытаются ослабить Европейский союз через стратегию разделения. Такое мнение она высказала на конференции в Таллине.

Она утверждает, что Китай и Россия не заинтересованы в сильном и едином Европейском союзе, поскольку сплочённая Европа усиливает свои позиции на международной арене. Отдельно Каллас обвинила администрацию президента США Дональда Трампа в том, что Вашингтон предпочитает вести диалог с отдельными странами ЕС, а не с объединением в целом.

«Риторика в стиле «у меня с вами прекрасные отношения, но мне не нравится Европейский союз» является частью стратегии «разделяй и властвуй». Я очень обеспокоена, потому что иногда вижу, как страны тоже идут по этому пути. Разделение действительно работает», — заключила она.

Ранее в Кремле высказались о возможной роли главы европейской дипломатии Каи Каллас в переговорах с Москвой. Участие Каллас в переговорном процессе с российской стороной вряд ли было бы простым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобная роль потребовала бы от неё серьёзной политической гибкости.