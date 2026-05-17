Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 15:09

Минобороны ОАЭ раскрыло детали прорыва беспилотника к АЭС «Барака»

Минобороны ОАЭ расследует атаку дронов на объект у АЭС «Барака»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Беспилотный летательный аппарат поразил электрогенератор рядом с атомной электростанцией «Барака» в ОАЭ. Об этом сообщило Министерство обороны Объединённых Арабских Эмиратов. Ведомство начало расследование.

Согласно заявлению Минобороны, 17 мая 2026 года системы противовоздушной обороны (ПВО) засекли три дрона, вторгшихся в воздушное пространство страны с западного направления. Две цели были успешно перехвачены.

Третий аппарат смог достичь объекта в регионе Эд-Дафра. Удар пришёлся по генератору, который располагается за пределами внутреннего периметра станции.

В Минобороны подчеркнули, что ведутся следственные действия «по установлению источника атак». Все подробности пообещали раскрыть после завершения этой работы.

Ранее власти эмирата Абу-Даби информировали о возгорании, вызванном попаданием БПЛА. Пожар оперативно потушили.

В административном центре уточнили: происшествие обошлось без жертв и не повлияло на радиационный фон. Все энергоблоки и системы АЭС продолжают функционировать в штатном режиме.

Росатом считает преждевременным возврат российского персонала на АЭС «Бушер»
Росатом считает преждевременным возврат российского персонала на АЭС «Бушер»

Атомная электростанция «Барака» в Объединённых Арабских Эмиратах — первопроходец атомной энергетики в арабском мире. Станция включает четыре реактора типа APR-1400, построенные консорциумом KEPCO. Их суммарная мощность составляет около 5600 МВт. После ввода в эксплуатацию последнего энергоблока в сентябре 2024 года «Барака» обеспечивает до 25% потребностей страны в электричестве, полностью исключая выбросы углекислого газа.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • ОАЭ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar