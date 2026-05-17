Минобороны ОАЭ раскрыло детали прорыва беспилотника к АЭС «Барака»
Беспилотный летательный аппарат поразил электрогенератор рядом с атомной электростанцией «Барака» в ОАЭ. Об этом сообщило Министерство обороны Объединённых Арабских Эмиратов. Ведомство начало расследование.
Согласно заявлению Минобороны, 17 мая 2026 года системы противовоздушной обороны (ПВО) засекли три дрона, вторгшихся в воздушное пространство страны с западного направления. Две цели были успешно перехвачены.
Третий аппарат смог достичь объекта в регионе Эд-Дафра. Удар пришёлся по генератору, который располагается за пределами внутреннего периметра станции.
В Минобороны подчеркнули, что ведутся следственные действия «по установлению источника атак». Все подробности пообещали раскрыть после завершения этой работы.
Ранее власти эмирата Абу-Даби информировали о возгорании, вызванном попаданием БПЛА. Пожар оперативно потушили.
В административном центре уточнили: происшествие обошлось без жертв и не повлияло на радиационный фон. Все энергоблоки и системы АЭС продолжают функционировать в штатном режиме.
Атомная электростанция «Барака» в Объединённых Арабских Эмиратах — первопроходец атомной энергетики в арабском мире. Станция включает четыре реактора типа APR-1400, построенные консорциумом KEPCO. Их суммарная мощность составляет около 5600 МВт. После ввода в эксплуатацию последнего энергоблока в сентябре 2024 года «Барака» обеспечивает до 25% потребностей страны в электричестве, полностью исключая выбросы углекислого газа.
