Нетаньяху пообещал не экономить на защите от FPV-дронов

Израиль не станет жалеть средства на разработку защиты от FPV-дронов. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров.

По его словам, особую угрозу представляют беспилотники, работающие на оптоволокне. Для поиска решений власти вместе с Минобороны уже собрали специальную группу разработчиков, в которую вошли в том числе представители гражданского сектора.

Нетаньяху отметил, что за последние две недели провёл три встречи по этой теме. На одной из них он прямо сказал специалистам, что бюджетных ограничений у них нет.

«Чего бы это ни стоило, это того стоит. Насколько мне известно, у вас также нет предела творчеству и воображению, потому что вы лучшие в мире», — подчеркнул премьер.

Главная задача, по словам Нетаньяху, — как можно быстрее найти способ нейтрализовать FPV-дроны. Израильский премьер дал понять, что в этом вопросе страна будет делать ставку не на экономию, а на скорость, технологии и инженерную смекалку.

Ранее сообщалось, что Израиль не намерен приостанавливать военные действия против «Хезболлы» в Ливане, даже если такая пауза могла бы помочь дипломатии вокруг Ирана. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху на вопрос о возможности временно остановить бои с «Хезболлой» ради продвижения переговоров с Тегераном он ответил отказом. При этом израильский премьер не уточнил, может ли позиция Тель-Авива измениться в случае вмешательства президента США Дональда Трампа.