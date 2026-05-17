Финские военные прочёсывали леса на границе с РФ в поисках таинственного дрона

Финские военные и сотрудники полиции в ночь на 17 мая проводили поиски беспилотного летательного аппарата в общине Леми, расположенной в Южной Карелии недалеко от российской границы. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

По словам очевидцев, поисковой вертолёт летел медленно и низко над землёй, освещая местность прожектором, после чего приземлился в поле в районе Кууканниеми. Операция началась примерно в 00:30 и продолжалась около часа.

В Силах обороны Финляндии подтвердили факт проведения поисков. В полиции Юго-Восточной Финляндии также сообщили, что их сотрудники присутствовали на месте ночных мероприятий. В публикации отмечается, что военные усилили контроль на восточной границе страны.

Напомним, сегодня утром неопознанный объект нарушил воздушное пространство Латвии. Около 6 часов беспилотник залетел в Краславский край, затем пролетел через Лудзенский край и покинул территорию страны. Факт вторжения подтвердили латвийские военные в своём официальном аккаунте в соцсети Х.