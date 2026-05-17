«Уж очень бурная у него была жизнь»: Композитор Муромов впервые рассказал о смерти 33-летнего сына

75-летний композитор Михаил Муромов впервые рассказал о внезапной смерти своего 33-летнего сына. В интервью Борису Корчевникову для ИС «Вести» артист признался, что мало общался с наследником, но эта потеря оказалась для него особенно тяжёлой.

Муромов назвал своего сына самым близким из детей. Он отметил активную, «бурную» жизнь молодого человека, его вовлеченность в разнообразные проекты и творческий потенциал, примером которого стало быстрое освоение саксофона.

«Вообще даже странно, что он дожил до этих лет. Уж очень бурная у него была жизнь. Я проводил его в последний путь в 33 года. Он ведь был чрезвычайно талантлив. Миша саксофон освоил всего за неделю. Но в основном он занимался болтологией, очень много болтал», — рассказал музыкант.

Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Михаил родился со слабым сердцем, но регулярно занимался спортом. Муромов назвал гибель сына случайностью, которую невозможно было предугадать.

