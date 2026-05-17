Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 16:08

«Уж очень бурная у него была жизнь»: Композитор Муромов впервые рассказал о смерти 33-летнего сына

Композитор Муромов впервые рассказал о трагической смерти 33-летнего сына

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

75-летний композитор Михаил Муромов впервые рассказал о внезапной смерти своего 33-летнего сына. В интервью Борису Корчевникову для ИС «Вести» артист признался, что мало общался с наследником, но эта потеря оказалась для него особенно тяжёлой.

Муромов назвал своего сына самым близким из детей. Он отметил активную, «бурную» жизнь молодого человека, его вовлеченность в разнообразные проекты и творческий потенциал, примером которого стало быстрое освоение саксофона.

«Вообще даже странно, что он дожил до этих лет. Уж очень бурная у него была жизнь. Я проводил его в последний путь в 33 года. Он ведь был чрезвычайно талантлив. Миша саксофон освоил всего за неделю. Но в основном он занимался болтологией, очень много болтал», — рассказал музыкант.

Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Михаил родился со слабым сердцем, но регулярно занимался спортом. Муромов назвал гибель сына случайностью, которую невозможно было предугадать.

У хоккеиста «Салавата Юлаева» Данила Алалыкина умер двухмесячный сын
У хоккеиста «Салавата Юлаева» Данила Алалыкина умер двухмесячный сын

Ранее певица Таисия Повалий призналась, что почти потеряла связь со своим единственным сыном Денисом. Сейчас он лишь поздравляет её с днём рождения по СМС. Отношения с сыном начали портиться ещё в 2014 году, когда он учился в институте международных отношений. Тогда дома часто возникали споры из-за политики и её решения стать депутатом. Повалий заявила, что Денис попал под влияние украинской пропаганды.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar