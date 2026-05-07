У хоккеиста «Салавата Юлаева» Данила Алалыкина умер двухмесячный сын

В семье хоккеиста уфимского «Салавата Юлаева» Данила Алалыкина случилось горе — умер его маленький сын. Об этом сообщил хоккейный обозреватель Артур Хайруллин. По его данным, причиной смерти двухмесячного малыша стала двусторонняя пневмония.

Ранее стало известно о смерти бывшего гонщика «Формулы-1» и паралимпийского чемпиона Алекса Дзанарди. Дзанарди участвовал в чемпионате мира «Формулы-1» в 1991–1994 годах, а также в сезоне 1999 года. Он выступал за команды «Уильямс», «Лотус» и «Джордан». В этих коллективах он провёл свои гонки в «Королевских автогонках».