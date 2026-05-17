Единственный сын отрёкся: Повалий рассказала о семейной драме из-за Украины
Таисия Повалий заявила, что не общается с единственным сыном
Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Певица Таисия Повалий призналась, что фактически потеряла связь со своим единственным сыном Денисом. По словам артистки, сейчас он лишь поздравляет её с днём рождения по СМС. Об этом она рассказала в беседе с Лерой Кудрявцевой в выпуске программы «Секрет на миллион».
Повалий отметила, что отношения с сыном начали портиться ещё в 2014 году, когда он учился в институте международных отношений. Тогда, по словам исполнительницы, дома часто возникали серьёзные споры из-за политики и её решения стать депутатом. Певица заявила, что Денис попал под влияние украинской пропаганды.
После начала спецоперации артистка поняла, что не сможет вернуться в Киев, и решила остаться в Москве. Сын, как рассказала Повалий, предлагал ей уехать вместе с ним в Испанию, однако она выбрала жизнь в России.
Певица подчеркнула, что не просила Дениса остаться, поскольку понимала: он должен быть рядом со своей семьёй. Сейчас полноценного общения между матерью и сыном нет.
Ранее Киев ввёл санкции против украинских певиц, живущих в России. В этот список в 2020 году попала и Таисия Повалий. На Украине артистке не раз грозили уголовным преследованием из-за её поддержки России. В 2024 году Повалий заочно предъявили обвинения, а в 2025-м сообщалось, что её делом займётся суд в Винницкой области. Певица окончательно связала свою жизнь с Россией: она получила российское гражданство и впервые проголосовала на выборах президента РФ. Артистка тогда рассказала, что отдала голос за счастливое будущее России и во благо своей новой родины.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.