Единственный сын отрёкся: Повалий рассказала о семейной драме из-за Украины

Певица Таисия Повалий призналась, что фактически потеряла связь со своим единственным сыном Денисом. По словам артистки, сейчас он лишь поздравляет её с днём рождения по СМС. Об этом она рассказала в беседе с Лерой Кудрявцевой в выпуске программы «Секрет на миллион».

Повалий отметила, что отношения с сыном начали портиться ещё в 2014 году, когда он учился в институте международных отношений. Тогда, по словам исполнительницы, дома часто возникали серьёзные споры из-за политики и её решения стать депутатом. Певица заявила, что Денис попал под влияние украинской пропаганды.

После начала спецоперации артистка поняла, что не сможет вернуться в Киев, и решила остаться в Москве. Сын, как рассказала Повалий, предлагал ей уехать вместе с ним в Испанию, однако она выбрала жизнь в России.

Певица подчеркнула, что не просила Дениса остаться, поскольку понимала: он должен быть рядом со своей семьёй. Сейчас полноценного общения между матерью и сыном нет.