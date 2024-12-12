Таисия Повалий заплакала на юбилее в Кремле и назвала Россию своей новой Родиной

Таисия Повалий, которая встала на сторону РФ и покинула Киев после начала СВО, сделала громкое заявление во время юбилейного концерта в Кремле. Артистка заплакала и призналась, что Россия стала для неё новой Родиной, и о таком красивом празднике она не могла и мечтать.

«Моя новая Родина: моя защитница и вдохновительница. Спасибо за новый виток в жизни», — отметила звезда со слезами на глазах.

10 декабря певице исполнилось 60 лет. В честь этой круглой даты Повалий устроила большой сольный концерт в Кремле, радуя зрителей своими лучшими песнями на протяжении трёх часов. В беседе с URA.ru знаменитость призналась, что в последний раз так масштабно праздновала день рождение много лет назад.