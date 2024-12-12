Таисия Повалий заплакала на юбилее в Кремле и назвала Россию своей новой Родиной
Таисия Повалий. Фото © АГН «Москва» / Сергей Ведяшкин
Таисия Повалий, которая встала на сторону РФ и покинула Киев после начала СВО, сделала громкое заявление во время юбилейного концерта в Кремле. Артистка заплакала и призналась, что Россия стала для неё новой Родиной, и о таком красивом празднике она не могла и мечтать.
«Моя новая Родина: моя защитница и вдохновительница. Спасибо за новый виток в жизни», — отметила звезда со слезами на глазах.
10 декабря певице исполнилось 60 лет. В честь этой круглой даты Повалий устроила большой сольный концерт в Кремле, радуя зрителей своими лучшими песнями на протяжении трёх часов. В беседе с URA.ru знаменитость призналась, что в последний раз так масштабно праздновала день рождение много лет назад.
«Последний раз я так масштабно отмечала день рождения уже забыла когда. В 2008 году», — заявила исполнительница хита «Снегом белым».
Около трёх лет назад певица вместе с супругом и пожилой матерью перебралась на ПМЖ в Москву и получила российский паспорт. В одном из интервью она назвала Россию спасением для своих украинских коллег. Артистка считает, что со временем Киев их всех попросту бы «уничтожил». После переезда в Россию звёздное семейство купило дом в ипотеку, сэкономив на ремонте и новой мебели. Известно, что на Украине Таисии Повалий грозит тюремный срок из-за поддержки ВС РФ. Согласно решению Высшего антикоррупционного суда Украины, у певицы изымут имущество, которое осталось в Незалежной, и права на песни.