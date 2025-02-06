На Украине будут судить получившую российское гражданство Таисию Повалий
На Украине суд рассмотрит дело Таисии Повалий, «поддерживающей власти РФ»
Таисия Повалий. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян
Суд в Винницкой области Украины займётся делом бывшего депутата Верховной рады и певицы Таисии Повалий. Эта информация опубликована офисом генерального прокурора Незалежной.
«Обвиняемая в 2014 году уехала в Россию, сейчас живёт в Москве и осуществляет там творческую и предпринимательскую деятельность. В 2023 году получила российское гражданство», — говорится в сообщении.
Артистка обвиняется в поддержке президента РФ Владимира Путина, а также в участии в политических мероприятиях.
Ранее уроженка Киевской области Таисия Повалий назвала Россию спасением для своих украинских коллег. Артистка считает, что со временем Киев их всех попросту бы «уничтожил». После переезда в Москву звезда купила дом в ипотеку, сэкономив на ремонте и новой мебели. Известно, что на Украине Повалий грозит тюремный срок из-за поддержки ВС РФ. До этого у Повалий конфисковали оставшееся на Украине имущество и авторские права на слова и музыку к некоторым её песням.