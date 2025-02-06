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Регион
6 февраля, 17:38

На Украине будут судить получившую российское гражданство Таисию Повалий

На Украине суд рассмотрит дело Таисии Повалий, «поддерживающей власти РФ»

Таисия Повалий. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Таисия Повалий. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Суд в Винницкой области Украины займётся делом бывшего депутата Верховной рады и певицы Таисии Повалий. Эта информация опубликована офисом генерального прокурора Незалежной.

«Обвиняемая в 2014 году уехала в Россию, сейчас живёт в Москве и осуществляет там творческую и предпринимательскую деятельность. В 2023 году получила российское гражданство», — говорится в сообщении.

Артистка обвиняется в поддержке президента РФ Владимира Путина, а также в участии в политических мероприятиях.

Таисия Повалий заплакала на юбилее в Кремле и назвала Россию своей новой Родиной
Таисия Повалий заплакала на юбилее в Кремле и назвала Россию своей новой Родиной

Ранее уроженка Киевской области Таисия Повалий назвала Россию спасением для своих украинских коллег. Артистка считает, что со временем Киев их всех попросту бы «уничтожил». После переезда в Москву звезда купила дом в ипотеку, сэкономив на ремонте и новой мебели. Известно, что на Украине Повалий грозит тюремный срок из-за поддержки ВС РФ. До этого у Повалий конфисковали оставшееся на Украине имущество и авторские права на слова и музыку к некоторым её песням.

Наталья Демьянова
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