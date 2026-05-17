«Газпром» зафиксировал исторический антирекорд закачки газа в европейские ПХГ

«По данным Gas Infrastructure Europe, три дня подряд – 12, 13 и 14 мая – объёмы нетто-закачки газа в европейские ПХГ достигали минимальных для этих суток уровней за всю историю наблюдений», — говорится в сообщении.

Главной причиной провала в компании назвали прохладную погоду, накрывшую Германию, Францию, Нидерланды и другие страны региона. Понижение температуры значительно замедлило темпы заполнения ПХГ. В результате хранилища пополняются гораздо медленнее, чем обычно в этот период.

Ранее сообщалось, что средняя цена газа в Европе в нынешнем году ожидается на уровне 432 долларов за тысячу кубометров против 428 долларов годом ранее. Причинами названы перестройка энергетического рынка, лимитирование импорта российского газа и рост закупок СПГ. Аналитики полагают, что в 2026 году стоимость сохранится на примерно том же уровне из-за холодной погоды и нестабильности на Ближнем Востоке.