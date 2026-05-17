Шереметьево работает в штатном режиме и по скорректированному плану полётов

Аэропорт «Шереметьево» работает в штатном режиме и продолжает обслуживать рейсы в полном объёме по скорректированному расписанию. Об этом сообщили в авиагавани после того, как на территории аэропорта были зафиксированы обломки беспилотного летательного аппарата.

По состоянию на 18:00 воскресенья Шереметьево обслужил свыше 53 тысяч пассажиров и обеспечил выполнение 392 рейсов: 203 на вылет и 189 на прилёт. Обслуживание пассажиров производится согласно федеральным авиационным правилам и регламентам.

Скоплений в пассажирских терминалах нет. Службы аэропорта продолжают работать в обычном режиме.

Напомним, что всего за ночь силы ПВО сбили 556 беспилотников. Это произошло в небе над 15 регионами России. В Москве силы противовоздушной обороны сбили свыше 120 дронов.