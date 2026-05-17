Сборная РФ выиграла медальный зачет чемпионата Европы по самбо

Сборная России заняла первое место в медальном зачёте чемпионата Европы по самбо, который прошёл в Тбилиси. Национальная команда завоевала 20 наград: 13 золотых, три серебряные и четыре бронзовые.

Российские спортсмены выступали на турнире в полном составе — под государственным флагом и с национальным гимном. В женских финалах золото принесли Эльмира Кахраманова, победившая украинку Снежанну Плиш в категории до 54 кг, Екатерина Дорошенко, одолевшая белорусскую спортсменку Даниэлу Ждан в весе до 65 кг, а также Дарья Речкалова, оказавшаяся сильнее украинки Галины Ковальской в категории до 80 кг.

В боевом самбо у мужчин победителями стали Шейх-Мансур Хабибулаев и Магомед Гасанов. Первый выиграл финал до 64 кг у представителя Армении Маиса Нерсесяна, второй взял золото в категории до 98 кг, победив армянина Леонида Меликяна. Бронзу в весе до 79 кг завоевал Али Куржев.

В спортивном самбо ещё две высшие награды сборной России принесли Андрей Корнеев и Аслан Джиоев. Корнеев выиграл финал до 71 кг у украинца Романа Труща, а Джиоев стал сильнейшим в категории свыше 98 кг после победы над латвийцем Виктором Реско. Ещё одну бронзовую медаль в весе до 58 кг получил Вадим Дедов.

Тем временем «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России по футболу, установив новый рекорд РПЛ. Петербургская команда оформила титул после гостевой победы над «Ростовом» со счётом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил Александр Соболев. Форвард реализовал пенальти уже на 14-й минуте, а во втором тайме положение хозяев осложнилось удалением защитника Дмитрия Чистякова. Для «Зенита» это чемпионство стало историческим. Ранее клуб делил первое место по числу титулов со «Спартаком», однако теперь сине-бело-голубые единолично возглавили список самых титулованных команд российского первенства.