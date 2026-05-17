«Локомотив» завоевал бронзу РПЛ сезона-2025/26

Московский «Локомотив» финишировал третьим в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2025/26. Несмотря на поражение от ЦСКА (1:3) в последнем туре, команда набрала 53 очка.

«Спартак», сыграв вничью с «Динамо» (0:0), остался на четвёртой строчке с 52 очками.

Ранее сообщалось, что нижегородский «Пари НН» вслед за «Сочи» вылетел из РПЛ. С 23 очками, заняв 15-е место, команда отправляется в Лигу Пари (Первую лигу) на следующий сезон.