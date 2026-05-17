Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 17:13

«Локомотив» завоевал бронзу РПЛ сезона-2025/26

Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Московский «Локомотив» финишировал третьим в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2025/26. Несмотря на поражение от ЦСКА (1:3) в последнем туре, команда набрала 53 очка.

«Спартак», сыграв вничью с «Динамо» (0:0), остался на четвёртой строчке с 52 очками.

«Зенит» в 11-й раз выиграл чемпионат России по футболу — это рекорд РПЛ
«Зенит» в 11-й раз выиграл чемпионат России по футболу — это рекорд РПЛ

Ранее сообщалось, что нижегородский «Пари НН» вслед за «Сочи» вылетел из РПЛ. С 23 очками, заняв 15-е место, команда отправляется в Лигу Пари (Первую лигу) на следующий сезон.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Футбол
  • ФК Локомотив
  • рпл
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar