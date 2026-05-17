17 мая, 17:36

«Акрон» уволил Тедеева с поста главного тренера

Обложка © Telegram / ФК «Акрон» Тольятти

«Акрон» официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Зауром Тедеевым. Соответствующее сообщение появилось в официальном канале клуба. Владелец ФК Павел Морозов отметил, что в клубе рассчитывали на более стабильную игру в весенней части сезона.

«Мы оказывали полное доверие тренерскому штабу, но этот кредит закончен. Команде необходима эмоциональная встряска и новые идеи», — заявил он.

Тедеев возглавлял клуб с декабря 2023 года. Под его руководством «Акрон» добился повышения в классе по итогам сезона 2023/24. Клуб поблагодарил специалиста за работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере. Имя нового наставника, который будет готовить команду к стыковым матчам, объявят дополнительно.

Ранее определились пары стыковых матчей за выход в РПЛ. Так, «Урал» встретится с махачкалинским «Динамо». А «Ротор» сыграет против «Акрона».

Александра Мышляева
