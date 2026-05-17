17 мая, 17:59

Пушилин: Российские военные вышли к Пискуновке

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Российские подразделения после освобождения села Кривая Лука вышли к населённому пункту Пискуновка на Славянско-Краматорском направлении в ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своём МАХ.

По его словам, после взятия Кривой Луки бойцы ВС РФ продолжили продвижение и достигли подступов к Пискуновке. Этот участок считается важным для дальнейших действий российских сил в Донбассе.

Славянско-Краматорская агломерация остаётся одним из ключевых укрепрайонов ВСУ и крупным логистическим центром украинской армии. Через эти города проходят основные железнодорожные и автомобильные маршруты, по которым снабжается группировка противника.

Также Пушилин сообщил о боях российских войск в Рай-Александровке на Славянском направлении в ДНР. По его словам, подразделения ВС РФ уже ведут активные боевые действия в восточной и центральной частях населённого пункта. Глава республики назвал это продвижение важным для дальнейшего развития обстановки на данном участке фронта. Он также уточнил, что российские бойцы подходят к Рай-Александровке со стороны Никифоровки и Липовки.

