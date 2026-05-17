Пушилин сообщил о гибели мирного жителя в ДНР при атаке БПЛА

Один мирный житель погиб, ещё четыре человека получили ранения в ДНР в результате атак со стороны украинских формирований. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

По его данным, в Дебальцево ударный беспилотник атаковал гражданский объект. В результате погиб мужчина 1993 года рождения. Пушилин выразил соболезнования родным и близким погибшего. Ещё один мужчина, 1974 года рождения, получил тяжёлые ранения в Фёдоровке после атаки ударного БПЛА. В Енакиево при аналогичном ударе пострадал мужчина 1998 года рождения.

Кроме того, в Дебальцево мужчина 1959 года рождения получил ранения после сброса взрывоопасного предмета с беспилотника, а в Селидово при атаке БПЛА пострадал мужчина 1970 года рождения. Всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь. Также повреждены два объекта гражданской инфраструктуры, два легковых и два грузовых автомобиля.

Ранее мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника в Белгородской области. В селе Отрадное дрон ударил по легковому автомобилю. У пострадавшего мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и слепые осколочные ранения ноги. Бригада скорой помощи доставила его в городскую больницу № 2 Белгорода.