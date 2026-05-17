Над регионами России за семь часов сбили 36 вражеских БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников самолётного типа. По данным Минобороны РФ, в период с 14:00 до 21:00 по московскому времени было уничтожено 36 БПЛА, пытавшихся атаковать территорию нашей страны.

Аппараты были перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над Азовским морем.

Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Повреждены кровля транспортного цеха и несколько автобусов для персонала. Жертв и возгораний нет. Также зафиксированы повреждения окон на участке связи.