Белый дом: Китай будет закупать сельхозпродукцию США на $17 млрд в год

Китай согласился ежегодно закупать у США сельскохозяйственную продукцию минимум на 17 миллиардов долларов. Об этом сообщил Белый дом по итогам визита американского президента Дональда Трампа в Пекин.

В администрации США уточнили, что такие объёмы закупок предусмотрены на 2027 и 2028 годы. Для 2026-го сумма будет рассчитана пропорционально, с учётом сроков действия договорённостей. Новое соглашение станет дополнением к обязательствам Пекина по покупке американской сои, которые стороны согласовали в октябре 2025 года.

Напомним, 13 мая Дональд Трамп прибыл в Пекин на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам встречи американский лидер заявил о готовности развивать с Китаем взаимовыгодное деловое партнёрство и назвал беседу успешной. Позднее Трамп пригласил Си Цзиньпина приехать в США 24 сентября. Саммит сопровождался подчёркнуто тёплыми дипломатическими жестами: глава КНР поднял тост за здоровье американского президента, а стороны говорили о стремлении стабилизировать отношения.