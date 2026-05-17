«Освободила место для любви»: 58-летняя Памела Андерсон подогрела слухи о романе с Томом Крузом

Актриса и модель Памела Андерсон объявила, что открыта для новых романтических отношений. Как информирует издание Page Six со ссылкой на осведомлённые источники, это заявление может быть связано с растущими слухами о её возможном романе с голливудским актёром Томом Крузом. Андерсон сейчас 58 лет, Крузу — 63.

Актриса призналась, что «готова к новым чувствам после нескольких напряжённых лет, посвящённых работе». Якобы поводом для зарождающейся связи послужил фильм «Шоугерл», который Круз посмотрел и был впечатлён.

«Фильм заставил многих взглянуть на Пэм по-новому — в том числе и Тома. С тех пор они поддерживают связь», — заявил инсайдер издания National Enquirer.

По словам источника, между ними «определённо есть искра», и их окружение уже обсуждает этот возможный союз. Представители обеих знаменитостей пока воздерживаются от комментариев.

Стоит напомнить, что ранее у Памелы Андерсон был непродолжительный роман с Лиамом Нисоном, который начался на съёмках картины «Голый пистолет» и закончился сразу после завершения работы. Что касается Тома Круза, его последний раз видели в паре с актрисой Аной де Армас; их отношения продлились несколько месяцев в 2025 году.

Ранее актриса Светлана Иванова впервые за долгое время откровенно высказалась о личной жизни. В интервью Светлане Бондарчук артистка объяснила, почему выбрала спутника, который старше её на 24 года. По словам Ивановой, в детстве ей не хватало отцовского внимания, что повлияло на выбор мужчин. Ведущая предположила, что в своём муже, 64-летнем режиссёре Джанике Файзиеве, Иванова увидела родительскую фигуру — и актриса с этим согласилась.