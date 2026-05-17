17 мая, 20:28

В Москве обновлён суточный рекорд по количеству выпавших осадков

Обложка © Life.ru

В Москве обновился суточный максимум осадков для 17 мая. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, на метеостанции ВДНХ зафиксировали 28 миллиметров осадков.

«Сегодня в столице, по данным базовой метеостанции города ВДНХ, выпало 28 мм осадков — это новый суточный рекорд по количеству выпавших осадков, прежнее достижение этого дня было на 6,9 мм меньше и принадлежало 1904 году», — пишет Леус в свом телеграм-канале.

Ранее Life.ru писал, что в Москве и Московской области с 18 по 22 мая установлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за прогнозируемой аномальной жары. Максимальная температура будет на уровне +30...+32 градусов. «Оранжевый» уровень означает, что погода является опасной и существует вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Тимур Хингеев
